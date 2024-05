Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

OctaMeet é um aplicativo de videoconferência seguro e acessível para trabalho remoto, que oferece recursos avançados como cancelamento de ruído e visualização conjunta de vídeos. Com integrações de calendário, salas de reunião e ferramentas de apresentação aprimoradas, é fácil colaborar com os membros da equipe. Disponível na web e no celular.

Site: octapull.com

