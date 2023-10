Marketo, Inc. é uma empresa americana de software com sede em San Mateo, Califórnia. Marketo desenvolve e vende software de automação de marketing para marketing baseado em contas e outros serviços e produtos de marketing, incluindo SEO e criação de conteúdo. A Marketo oferece suporte a grandes empresas e pequenas empresas de rápido crescimento em uma variedade de setores, desde tecnologia até ensino superior. Em 2018, a Marketo foi comprada pela Adobe Inc.

Site: marketo.com

