Trumpia é um fornecedor de software de mensagens e marketing multicanal on-line, que oferece ferramentas de marketing móvel, marketing por e-mail, transmissão de voz, mensagens instantâneas e marketing de mídia social para empresas, organizações sem fins lucrativos e vários tipos de organizações associativas. em empresas de software, 33º na área metropolitana de Los Angeles, 80º no Top 100 das empresas da Califórnia e 515º no geral na lista Inc. 5000 das empresas de crescimento mais rápido em 2012. Em 2011, a Website Magazine nomeou Trumpia na posição Top 3 para o "Os 50 maiores impulsionadores e agitadores em serviços móveis." Trumpia.com está sediada em Anaheim, Califórnia, e pertence e é operada pela DoCircle, Inc., uma empresa com sede na Califórnia.

Site: trumpia.com

