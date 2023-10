The Verge é um site americano de notícias de tecnologia operado pela Vox Media, que publica notícias, reportagens, guias, análises de produtos e podcasts. O site foi lançado em 1º de novembro de 2011 e usa a plataforma de publicação multimídia proprietária da Vox Media, Chorus. Em 2013, Nilay Patel foi nomeado editor-chefe e editor executivo de Dieter Bohn; Helen Havlak foi nomeada diretora editorial em 2017. The Verge ganhou cinco Webby Awards no ano de 2012, incluindo prêmios de Melhor Redação (Editorial), Melhor Podcast para The Vergecast, Melhor Design Visual, Melhor Site de Eletrônicos de Consumo e Melhor Aplicativo de Notícias Móveis.

Site: theverge.com

