Overleaf é um editor LaTeX colaborativo baseado em nuvem usado para escrever, editar e publicar documentos científicos. Tem parceria com uma ampla gama de editores científicos para fornecer modelos LaTeX de periódicos oficiais e links diretos para submissão. Overleaf foi originalmente lançado em 2012 como WriteLaTeX pela empresa WriteLaTeX Limited, co-fundada por John Hammersley e John Lees-Miller. Ambos são matemáticos e se inspiraram em suas próprias experiências acadêmicas para criar uma solução melhor para a escrita científica colaborativa. Eles começaram a desenvolver o WriteLaTeX em 2011. Eles lançaram a versão beta do Overleaf em 16 de janeiro de 2014 em seu primeiro evento #FuturePub realizado na British Library em Londres. Em 20 de julho de 2017, a Overleaf adquiriu o ShareLaTeX para criar uma comunidade combinada de mais de dois milhões de usuários. Isso levou à criação do Overleaf v2, combinando recursos originais de ambos em uma única plataforma baseada em nuvem hospedada em overleaf.com.Overleaf foi selecionado como uma das dez equipes que participaram do programa acelerador Bethnal Green Ventures (BGV) do verão de 2013 . Esse programa teve início em 1º de julho de 2013 e durou 3 meses. O Demo Day desse programa de verão BGV 2013 foi realizado no dia 19 de setembro de 2013. A empresa recebeu investimento estratégico da Digital Science em 2014. Overleaf ganhou Innovative Internet Business no Nominet Internet Awards de 2014 e ficou em 99º lugar na lista SyndicateRoom de 2018 das 100 empresas de crescimento mais rápido da Grã-Bretanha. Overleaf foi discutido como uma ferramenta para escrever publicações científicas em Nature, Science, Red Hats opensource.com e a revista alemã de TI heise online. "Em 2017, o CERN, o laboratório europeu de física de partículas perto de Genebra, na Suíça, adotou o Overleaf como sua plataforma de autoria colaborativa preferida."O Overleaf fornece modelos para submissão a revistas e conferências científicas. Por exemplo, o IEEE e a Springer (incl. Nature) mencionam a possibilidade de submissão através do Overleaf.

Site: overleaf.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Overleaf. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.