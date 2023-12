Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de ScienceDaily no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Science Daily é um site americano lançado em 1995 que agrega comunicados de imprensa e publica comunicados de imprensa levemente editados (uma prática chamada churnalismo) sobre ciência, semelhante a Phys.org e EurekAlert!. O site foi fundado pelo casal Dan e Michele Hogan em 1995 ; Dan Hogan trabalhou anteriormente no departamento de relações públicas do Laboratório Jackson, escrevendo comunicados à imprensa. O site ganha dinheiro com a venda de anúncios. A partir de 2010, o site disse que havia crescido "de uma operação de duas pessoas para um negócio de notícias completo com colaboradores mundiais", mas na época era administrado na casa dos Hogans, não tinha repórteres e apenas comunicados de imprensa reimpressos. Em 2012, a Quantcast classificou-o em 614, com 2,6 milhões de visitantes nos EUA.

Site: sciencedaily.com

