Upworthy é um site dedicado à narrativa positiva. Foi iniciado em março de 2012 por Eli Pariser, ex-diretor executivo da MoveOn, e Peter Koechley, ex-editor-chefe do The Onion. Um dos cofundadores do Facebook, Chris Hughes, foi um dos primeiros investidores.

Site: upworthy.com

