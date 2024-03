MailCharts is a competitor email monitoring tool to understand how often they discount, when they email, and how they segment emails.

