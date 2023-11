Leia boletins informativos por e-mail de acordo com sua programação, não com a deles. Boletins informativos por e-mail são uma ótima maneira de se manter atualizado sobre seus blogs e criadores de conteúdo favoritos. No entanto, muitas vezes chegam em momentos difíceis quando você não tem tempo para lê-los. Quando isso acontece, você pode optar por lê-lo ali mesmo, matando sua produtividade, ou pode optar por lê-lo mais tarde, arriscando esquecê-lo completamente. Sem mencionar que os boletins informativos tendem a entupir sua caixa de entrada, que está cheia de outros e-mails importantes que precisam de sua atenção. O LaterMail resolve esse problema dando aos e-mails da sua newsletter um espaço dedicado, para serem lidos quando você quiser, sempre que sua agenda permitir. Pense nisso como um feed RSS para e-mails de boletins informativos, embrulhado em um aplicativo multiplataforma agradável e fácil de usar.

Site: latermail.app

