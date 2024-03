67% das pessoas que começam a preencher um formulário online não o preenchem. Zuko é um formulário online + ferramenta de análise e otimização de checkout que ajuda a reduzir o abandono e aumentar as conversões, tornando seu formulário o melhor possível. * Entenda quando, onde e por que os visitantes abandonam seus formulários. * Obtenha dados em cada campo do formulário para identificar onde estão seus problemas de UX. * Comece a rastrear em minutos - não é necessário desenvolvedor. * Mais fácil e rápido de rastrear formulários do que o Google Analytics Obtenha as respostas para estas perguntas e muito mais: * Quais campos fazem com que meus visitantes abandonem? * Como os visitantes fluem pelo formulário? * Quais mensagens de erro estão sendo mostradas e com que frequência? *Como o comportamento do visitante varia de acordo com o dispositivo? * Meu formulário está quebrado? Quando isso aconteceu?

