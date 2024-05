Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Listen2It no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Listen2It gera automaticamente uma versão em áudio do conteúdo de texto em segundos. Escolhendo entre mais de 600 vozes realistas de texto e fala em 75 idiomas diferentes, os usuários podem dar à sua marca uma voz única. Além disso, listen2It dá ao usuário controle total para personalizar controles avançados como tom, velocidade, tom, criando milhões de combinações de voz. Ele também oferece um reprodutor de áudio pré-construído com designs, cores e botões personalizáveis ​​para combinar com a marca. Pode ser facilmente integrado simplesmente incorporando o código no site ou ativando um plugin no sistema de gerenciamento de conteúdo. A lista de super recursos não termina aqui. Os usuários também podem coletar insights e análises importantes para ver o desempenho do áudio, o que os ajuda a otimizar o conteúdo de áudio e envolver mais público.

Site: getlisten2it.com

