GoToMeeting é um serviço hospedado na web criado e comercializado pela LogMeIn. É um pacote de software para reuniões online, compartilhamento de área de trabalho e videoconferência que permite ao usuário se reunir com outros usuários de computador, clientes, clientes ou colegas através da Internet em tempo real. No final de 2015, a Citrix anunciou planos de desmembrar o negócio GoToMeeting como uma subsidiária independente com um valor de mercado de cerca de US$ 4 bilhões. Em julho de 2016, Citrix e LogMeIn anunciaram planos de fundir a família de produtos GoTo.

Site: gotomeeting.com

