Geokeo is developed from open source data available from various sources like- openstreetmap, geonames, natural earth etc and the geocoding engine takes features from nominatim, pelias etc. Multiple sources are analysed to bring more accurate results and also to improve the coverage of the data.

Categorias :

Site: geokeo.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Geokeo. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.