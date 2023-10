A Biblioteca Kotar (Referência) é uma combinação inovadora de uma biblioteca online e um ambiente de trabalho digital, e é o resultado da cooperação com as principais editoras de Israel. A Biblioteca Kotar foi desenvolvida pela CET. Seu objetivo é disponibilizar os principais trabalhos acadêmicos (livros de referência, enciclopédias, periódicos, etc.) publicados ao longo do último meio século em hebraico e inglês para estudantes, professores e pesquisadores. Kotar também servirá como um portal exclusivo para informações precisas e aprofundadas sobre tópicos que vão desde estudos de Israel até judaísmo, história judaica, humanidades, ciências sociais e muito mais, tudo dentro de um ambiente de trabalho digital de última geração.

Site: kotar.cet.ac.il

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Kotar. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.