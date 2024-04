Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Faros AI no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Faros AI é a sua infraestrutura para operações de engenharia - visualização em painel único de velocidade, qualidade, metas e muito mais! Faros integra todas as suas fontes de dados de engenharia para fornecer visibilidade holística de todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Elimina as suposições do planejamento para que você possa tomar decisões, alocar recursos e melhorar a produtividade com base em dados reais. Adicionar uma nova fonte de dados é tão simples quanto apertar um botão, mesmo que seja um sistema desenvolvido internamente.

Site: faros.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Faros AI. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.