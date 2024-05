Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Questgen.ai no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Questgen é um gerador de questionários de IA para gerar vários tipos de avaliações, como perguntas de múltipla escolha (MCQs), MCQs com múltiplas respostas corretas, perguntas verdadeiro/falso, preencher as lacunas, perguntas de ordem superior, combinar as seguintes perguntas e questionários de taxonomia de Bloom, etc. em um clique. Você pode editar e fazer modificações na planilha gerada antes de exportá-la em muitos dos formatos disponíveis, como PDF, QTI, Moodle XML, CSV, texto, etc.

Site: questgen.ai

