Cloozo é uma plataforma que permite aos usuários criar e personalizar facilmente seus próprios chatbots com tecnologia ChatGPT para seus sites. Alguns recursos principais do Cloozo incluem: * Chatbots inteligentes: os usuários podem criar chatbots que podem navegar na Internet ou usar conjuntos de dados personalizados para conversar com os visitantes do site. * Desenvolvido pela sua base de conhecimento: Os chatbots podem ser treinados usando informações do próprio site do usuário ou um conjunto de documentos, permitindo-lhes falar a língua da empresa. * Além da personalização: Cloozo oferece uma gama diversificada de opções visuais para tornar cada chatbot visualmente distinto e alinhado com sua identidade específica. * Criado para agências: o Cloozo foi desenvolvido para pequenas e médias empresas, bem como para agências que desejam oferecer serviços de chatbot aos seus clientes. * Chaves OpenAI individuais: Cada chatbot pode ter suas próprias chaves OpenAI e Pinecone, permitindo velocidade, desempenho e segurança ideais. * Oportunidades de monetização: Cloozo capacita agências a gerar lucros maiores com a venda de chatbots personalizados para seus clientes.

Site: cloozo.com

