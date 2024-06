Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Gliglish é uma ferramenta de aprendizagem de idiomas baseada em IA, projetada para ajudá-lo a melhorar suas habilidades linguísticas por meio de fala e interação ativas. Ele oferece uma experiência de aprendizagem envolvente, permitindo que você converse com um professor de IA e encena situações da vida real. Este método se concentra em melhorar as habilidades de fala e audição e ajudar os usuários a falar mais como um nativo. O Gliglish pode ser acessado a qualquer hora e em qualquer lugar, tornando-o flexível para uma prática diária consistente do idioma. A ferramenta oferece suporte a vários idiomas, permitindo aos usuários aprender diferentes dialetos de todo o mundo. Gliglish incorpora tecnologia de IA semelhante ao ChatGPT e oferece vários recursos, como inteligência artificial inteligente, sugestões de tópicos para conversar, velocidade de fala ajustável e reconhecimento de fala multilíngue. Ele também fornece feedback sobre sua gramática, traduções de palavras ou frases e análise de sua pronúncia. A ferramenta oferece um modelo baseado em assinatura onde os usuários podem escolher entre planos mensais e anuais para acesso ilimitado às suas funcionalidades e acesso prioritário nos horários de pico.

Site: gliglish.com

