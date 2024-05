Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Apizee no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Chat de vídeo ao vivo, compartilhamento de tela e co-navegação para equipes de vendas e suporte. A Apizee oferece soluções de engajamento visual, ajudando as empresas a resolver problemas complexos dos clientes com mais rapidez por meio de suporte visual personalizado. Apizee reúne chat de vídeo, compartilhamento de tela e co-navegação em uma solução SaaS conectada a plataformas líderes de vendas e suporte como Salesforce e Zendesk. A Apizee fornece uma plataforma de experiência do cliente que prioriza a privacidade de dados, hospedada na Europa e que pode variar de um agente a várias equipes e milhares de usuários.

Site: apizee.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Apizee. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.