Breaking the Bank to pierwsza część popularnej serii gier Henry Stickmin. Pomóż Henry'emu Stickminowi włamać się do banku położonego na środku pustyni. Wybierz jedną z ryzykownych decyzji i obserwuj dalszy rozwój historii. Możesz kopać tunele, używać materiałów wybuchowych, wiercić laserami, burzyć kulami burzącymi, używać teleportera, a nawet przebrania! Pamiętaj, aby zagrać w Breaking the Bank kilka razy, aby poznać wszystkie zakończenia. Wszystkie gry Henry Stickman znajdziesz teraz na Poki, w które możesz grać za darmo online. Użyj lewego przycisku myszy, aby wchodzić w interakcję z obiektami. Breaking the Bank został stworzony przez Puffballs United. Zagraj w inne ich legendarne gry Henry Stickmin na Poki: Ucieczka z więzienia, Kradzież diamentu, Infiltracja sterowca i Ucieczka z kompleksu

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Breaking the Bank. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.