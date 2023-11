Fleeing the Complex to piąta i ostatnia gra z serii Henry Stickmin. W tej grze Twoim celem jest pomóc Henry'emu Stickminowi wydostać się z Holding Cell B! Możesz przekraść się obok strażników, przebić się przez punkty kontrolne lub chwycić za broń i walczyć. Znajdź kluczyki do ciężarówki i odjedź! Możesz teraz znaleźć wszystkie gry Henry Stickman na Poki, w które możesz grać za darmo online. Użyj lewego przycisku myszy, aby wchodzić w interakcję z obiektami. Fleeing the Complex został stworzony przez Puffballs United. Zagraj w inne ich legendarne gry Henry Stickmin na Poki: Rozbijanie banku, Ucieczka z więzienia, Kradzież diamentu i Infiltracja sterowca

