Infiltrating the Airship to czwarta odsłona popularnej serii gier Henry Stickmin. Staraj się nie ponieść porażki podczas śmiercionośnej misji na niebie! Infiltracja sterowca wiąże się z podejmowaniem ryzykownych decyzji w sytuacjach zagrażających życiu lub śmierci. Zaczniesz od wybrania słuchawki, kuli armatniej, chwytaka lub lepkiej dłoni. Każda scena przedstawia nowy sposób na śmierć. Czy znasz już wszystkie możliwe zakończenia? Możesz teraz znaleźć wszystkie gry Henry Stickman na Poki, w które możesz grać za darmo online. Użyj lewego przycisku myszy, aby wchodzić w interakcję z obiektami. Infiltrating the Airship został stworzony przez Puffballs United. Zagraj w inne legendarne gry Henry Stickmin na Poki: Rozbijanie banku, Ucieczka z więzienia, Kradzież diamentu i Ucieczka z kompleksu

