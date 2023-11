Ucieczka z więzienia to druga część serii o dziedzictwie Henry'ego Stickmina. Twoim zadaniem jest ominąć strażników, nie dając się złapać. Na każdym etapie gry czasowej możesz wybierać spośród różnych narzędzi: plik, telefon komórkowy, wiertło, napój NrG, teleporter i wyrzutnia rakiet. Jeśli dokonasz właściwych wyborów, być może uda ci się przeżyć! Czy znasz już wszystkie możliwe zakończenia? Możesz uciec od Lame Way, Podstępnego lub Badass Way! Wszystkie gry Henry Stickman znajdziesz teraz na Poki, w które możesz grać za darmo online. Użyj lewego przycisku myszy, aby wchodzić w interakcję z obiektami. Skorzystaj z różnorodnych narzędzi na każdym poziomie, aby ominąć strażników. Escaping the Prison zostało stworzone przez Puffballs United. Zagraj w inne legendarne gry Henry Stickmin na Poki: Rozbijanie banku, Kradzież diamentu, Infiltracja sterowca i Ucieczka z kompleksu

