99 Balls to gra zręcznościowa opracowana przez BuyHTML5. Tchnąc nowe życie w klasyczne gry, takie jak Bubble Shooter i Breakout, 99 Balls nieco urozmaica grę. Zauważysz kulki z numerami. Każda liczba odpowiada liczbie uderzeń piłki, aby ją zniszczyć, zanim dotrze ona do dołu ekranu. Możesz zbierać kręgi po zniszczeniu piłki, a później wydawać te kręgi, aby odblokować nową broń i zmaksymalizować zabawę. Mam 99 piłek, ale piłka, którą będziesz mieć w tej grze, nie jest jedną. Kliknij i przeciągnij kursor, aby wycelować, a następnie zwolnij, aby strzelić. Wskazówka: nie celuj w pojedynczą piłkę. Zamiast tego skorzystaj z przewodnika po strzelaniu, aby zaplanować swoje ruchy. 99 Balls zostało stworzone przez BuyHTML5. Graj w inne ich gry na Poki: Ice Cream, Please!, Dunkbrush, Hypersnake, Scary Hill, Tiny Fishing i Winter Dodge.

Strona internetowa: poki.com

