WhatsApp Messenger, lub po prostu WhatsApp, to amerykańska bezpłatna, międzyplatformowa usługa przesyłania wiadomości i głosu przez IP (VoIP), której właścicielem jest Facebook, Inc. Umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości tekstowych i głosowych, wykonywanie połączeń głosowych i wideo oraz udostępnianie zdjęć , dokumenty, lokalizacje użytkowników i inne multimedia. Aplikacja kliencka WhatsApp działa na urządzeniach mobilnych, ale jest również dostępna z komputerów stacjonarnych, o ile urządzenie mobilne użytkownika pozostaje połączone z Internetem podczas korzystania z aplikacji komputerowej. Usługa wymaga od użytkowników podania standardowego numeru telefonu komórkowego w celu rejestracji w usłudze. W styczniu 2018 r. firma WhatsApp wypuściła samodzielną aplikację biznesową skierowaną do właścicieli małych firm, zwaną WhatsApp Business, aby umożliwić firmom komunikację z klientami korzystającymi ze standardowego klienta WhatsApp. Aplikacja kliencka została stworzona przez firmę WhatsApp Inc. z Mountain View w Kalifornii, która została przejęta przez Facebooka w lutym 2014 r. za około 19,3 miliarda dolarów. Do 2015 r. stała się najpopularniejszą aplikacją do przesyłania wiadomości na świecie, a według stanu na luty 2020 r. ma ponad 2 miliardy użytkowników na całym świecie. Stała się głównym środkiem komunikacji elektronicznej w wielu krajach i lokalizacjach, w tym w Ameryce Łacińskiej, na subkontynencie indyjskim i w dużej części kontynentu Europa i Afryka.

Strona internetowa: whatsapp.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji WhatsApp. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.