Google Messages

Wiadomości to aplikacja do obsługi SMS-ów i komunikatorów opracowana przez firmę Google dla mobilnego systemu operacyjnego Android. Dostępny jest także interfejs sieciowy. Uruchomiony 12 listopada 2014 r. obsługuje wiadomości Rich Communication Services (RCS) od 2018 r. Aplikacja nie obsługuje kompleksowego szyfrowania, jednak rozwój tej funkcji zaobserwowano w wewnętrznej wersji aplikacji, która wyciekła 23 maja 2020 r. Do kwietnia 2020 r. aplikacja miała ponad miliard instalacji, co najprawdopodobniej wynikało z szerszego wdrożenia przez Google usług Rich Communication Services w wielu różnych krajach bez wsparcia operatora.

Strona internetowa: messages.google.com

