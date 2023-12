If This then That, znana również jako IFTTT, to bezpłatna usługa internetowa, która tworzy łańcuchy prostych instrukcji warunkowych, zwanych apletami. Aplet jest uruchamiany przez zmiany zachodzące w innych usługach internetowych, takich jak Gmail, Facebook, Telegram, Instagram czy Pinterest. Na przykład aplet może wysłać wiadomość e-mail, jeśli użytkownik opublikuje tweeta za pomocą hashtagu lub skopiuje zdjęcie na Facebook do archiwum użytkownika, jeśli ktoś oznaczy użytkownika na zdjęciu. Oprócz aplikacji internetowej usługa działa na systemach iOS i Android. W lutym 2015 r. firma IFTTT zmieniła nazwę swojej oryginalnej aplikacji na IF i udostępniła nowy pakiet aplikacji o nazwie Do, za pomocą którego użytkownicy mogą tworzyć skróty do aplikacji i działań. Od 2015 r. użytkownicy IFTTT tworzyli około 20 milionów przepisów dziennie. Od tego czasu wszystkie funkcje pakietu aplikacji Do zostały zintegrowane z przeprojektowaną aplikacją IFTTT.

Strona internetowa: ifttt.com

