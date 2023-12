Facebook Messenger (powszechnie znany jako Messenger) to amerykańska aplikacja i platforma do przesyłania wiadomości opracowana przez firmę Facebook, Inc. Pierwotnie opracowana jako Facebook Chat w 2008 r., firma unowocześniła swoją usługę przesyłania wiadomości w 2010 r., a następnie w sierpniu 2011 r. udostępniła samodzielne aplikacje na iOS i Androida oraz samodzielny sprzęt Facebook Portal do połączeń za pośrednictwem komunikatora w IV kwartale 2018 r. Później Facebook uruchomił dedykowany interfejs strony internetowej (Messenger.com) i oddzielił funkcję przesyłania wiadomości od głównej aplikacji Facebook, umożliwiając użytkownikom korzystanie z interfejsu internetowego lub pobranie go samodzielnych aplikacji. W kwietniu 2020 r. Facebook oficjalnie wypuścił program Messenger na komputery stacjonarne, który jest obsługiwany w systemach Windows 10 i macOS i dystrybuowany odpowiednio w sklepach Microsoft Store i App Store. Użytkownicy mogą wysyłać wiadomości i wymieniać się zdjęciami, filmami, naklejkami, dźwiękiem i plikami, a także reagować na wiadomości innych użytkowników i wchodzić w interakcję z botami. Usługa obsługuje także połączenia głosowe i wideo. Samodzielne aplikacje obsługują wiele kont, rozmowy z opcjonalnym kompleksowym szyfrowaniem i granie w gry.

Strona internetowa: messenger.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Messenger. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.