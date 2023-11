Snapchat pozwala łatwo rozmawiać ze znajomymi, przeglądać Historie z całego świata i przeglądać wiadomości w Discover. Życie jest przyjemniejsze, gdy żyjesz chwilą! Snapchat to amerykańska aplikacja i usługa do przesyłania wiadomości multimedialnych opracowana przez Snap Inc., pierwotnie Snapchat Inc. Jedną z głównych cech Snapchata jest to, że zdjęcia i wiadomości są zwykle dostępne tylko przez krótki czas, zanim staną się niedostępne dla odbiorców.

Strona internetowa: snapchat.com

