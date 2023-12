WeChat (chiński: 微信; pinyin: Wēixìn (słuchaj); dosł. „mikrowiadomość”) to chińska wielofunkcyjna aplikacja do przesyłania wiadomości, mediów społecznościowych i płatności mobilnych opracowana przez Tencent. Wydana po raz pierwszy w 2011 r., w 2018 r. stała się największą samodzielną aplikacją mobilną na świecie, z ponad 1 miliardem aktywnych użytkowników miesięcznie. WeChat jest określany jako chińska „aplikacja do wszystkiego” i „super aplikacja” ze względu na szeroki zakres funkcji. Aktywność użytkowników w WeChat jest analizowana, śledzona i udostępniana chińskim władzom na żądanie w ramach sieci masowej inwigilacji w Chinach. WeChat cenzuruje tematy drażliwe politycznie w Chinach. Dane przesyłane przez konta zarejestrowane poza Chinami są monitorowane, analizowane i wykorzystywane do tworzenia algorytmów cenzury w Chinach. W odpowiedzi na spór graniczny między Indiami a Chinami usługa WeChat została zakazana w Indiach w czerwcu 2020 r. 6 sierpnia 2020 r. prezydent USA Donald Trump podpisał zarządzenie zakazujące „transakcji” Stanów Zjednoczonych za pomocą WeChat w ciągu 45 dni.

Strona internetowa: wechat.com

