Oprogramowanie do analizy podróży klienta - Najpopularniejsze aplikacje - Polska

Piwik PRO to pierwsza zorientowana na prywatność alternatywa dla Google Analytics. Stworzony w 2013 roku pakiet Piwik PRO Analytics Suite umożliwia śledzenie zachowań użytkowników w Internecie, aplikacjach, produktach i intranecie. Platforma zapewnia zgodność z rygorystycznymi przepisami UE, USA, Chin i Rosji dotyczącymi ochrony danych, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA). Ze świetną platformą wiąże się świetna obsługa klienta. Od wdrożenia i onboardingu, poprzez szkolenia produktowe, po doradztwo analityczne i niestandardowe integracje – Piwik PRO zapewnia indywidualne podejście na każdym etapie Twojej podróży. Piwik PRO Analytics Suite ANALYTICS Śledź zachowania klientów w witrynach internetowych, aplikacjach mobilnych, produktach cyfrowych i obszarach po zalogowaniu, bez naruszania prywatności użytkowników. Zdobądź swoje dane bez opóźnień i problemów z przetwarzaniem, niezależnie od zakresu informacji, które chcesz analizować. Dzięki łatwym do tworzenia raportom dotyczącym odbiorców, pozyskiwania i zachowań Twoje dane mogą opowiedzieć swoją historię bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi do wizualizacji. TAG MANAGER Z łatwością zarządzaj tagami, pikselami i kodami JavaScript dla stron internetowych, produktów cyfrowych i bezpiecznych obszarów członkowskich bez angażowania zespołu IT. Rozszerz swoje możliwości analityczne dzięki obszernej bibliotece szablonów tagów, reguł i warunków. Zachowaj zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności, określając, które tagi wymagają wcześniejszej zgody, i dostosuj śledzenie zgodnie z preferencjami dotyczącymi prywatności użytkownika. PLATFORMA DANYCH KLIENTÓW Zobacz wszystkie dane swoich klientów w jednym miejscu i lepiej ich poznaj, zarówno jako grupy, jak i jednostki. Importuj i agreguj dane z CRM, platform e-commerce, offline, formularzy internetowych, aplikacji mobilnych i innych źródeł, aby uzyskać pojedynczy widok klienta. Usprawnij swoje działania marketingowe w wielu kanałach, nie naruszając prywatności i bezpieczeństwa. MENEDŻER ZGODY Zbieraj i przetwarzaj zgody i wnioski o dane, aby szanować prawa do prywatności użytkowników na całym świecie. Zaktualizuj swoje narzędzia i strony internetowe zgodnie z unijnymi przepisami RODO, kalifornijską ustawą CCPA, brazylijską ustawą LGPD i innymi przepisami obowiązującymi na całym świecie.