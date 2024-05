Skovik ułatwia zarządzanie wydatkami zarówno pracownikom, jak i zespołom finansowym. Nasza platforma skraca średni czas potrzebny na wypełnienie raportu z wydatków do zaledwie 3 minut i automatyzuje do 80% operacji księgowych za pomocą inteligentnych przepływów pracy i zgodności z globalnymi przepisami podatkowymi. Rozwiązanie jest idealne dla średnich firm i przedsiębiorstw, a także szybko rozwijających się firm, które wymagają rozwiązania do zarządzania wydatkami, które można skalować wraz z nimi. Dowodem tego jest fakt, że mamy ponad 1000 takich klientów w ponad 50 krajach.

Strona internetowa: skovik.com

