Oprogramowanie księgowe w chmurze ManageMart to najpotężniejsze rozwiązanie dla biznesu. Zarządzanie kontem (faktury i szacunki) tworzenie/usuwanie/edytowanie/wysyłanie. Śledzenie wydatków. Rozliczenia klientów online (pod warunkiem, że używany jest co najmniej jeden z systemów płatności: Stripe, PayPal lub Square) Pełne raportowanie: Rachunek dochodów/wydatków, Zeznanie podatkowe. All-in-One ManageMart dla biznesu obejmuje również: CRM, personel, sprzęt, oprogramowanie do zarządzania harmonogramem.

