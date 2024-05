ExpenseOnDemand zmienia sposób, w jaki zespoły finansowe i płacowe zarządzają procesami zarządzania wydatkami. Oferujemy kompleksowe rozwiązanie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję i inteligentną technologię do rejestrowania paragonów i faktur, aż do bezproblemowej integracji z Xero, Tally, QuickBooks i Sage, maksymalnie ułatwiając Ci życie. Nasza unikalna technologia pomaga firmom automatyzować procesy, wykrywać duplikaty paragonów i łatwo uwierzytelniać roszczenia, często oszczędzając tysiące, a nawet miliony kosztów rocznie. Platforma oferuje ponad 120 zaawansowanych funkcji do wyboru, a płacisz tylko za te, które subskrybujesz. Najważniejsze dla naszych użytkowników to: 1. Możesz zbudować własną hierarchię zatwierdzeń, obejmującą wielopoziomowe osoby zatwierdzające na platformie, z limitami wydatków. 2. Skorzystaj z naszej funkcji Google Mileage i zaoszczędź aż 27,8% na milach zgromadzonych ręcznie. 3. Nasze „integracje księgowe” pozwalają na integrację z różnymi programami księgowymi w ciągu kilku minut, co obejmuje wysyłanie paragonów i korzystanie z kategorii śledzenia. 4. Nasza funkcja „Ścieżka audytu” może pokazać pełną historię wydatku, kiedy jej potrzebujesz – od przepływu pracy, przez paragon, aż po historię zatwierdzeń. 5. Na paragonie możesz wprowadzić różne stawki podatku, co umożliwi menedżerom finansowym łatwe rozdzielenie wydatków na odpowiednie stawki podatkowe. 6. Możesz dostosować kategorie wydatków specyficzne dla Twojej firmy. Możesz zbudować własny, niestandardowy raport eksportu, który będzie odpowiedni dla Twojej organizacji.

Strona internetowa: expenseondemand.com

