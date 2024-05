Fyle to nowoczesna platforma do zarządzania wydatkami, która umożliwia księgowym usprawnienie procesu raportowania wydatków na istniejących kartach kredytowych. Fyle integruje się bezpośrednio z istniejącymi kartami kredytowymi Visa, Mastercard i American Express, aby zapewnić wgląd w dane transakcji kartami kredytowymi w czasie rzeczywistym, natychmiastowe powiadomienia o wydatkach za pośrednictwem wiadomości tekstowej i łatwy odbiór paragonów. Użytkownicy mogą przesyłać rachunki za pomocą wiadomości tekstowej, a Fyle automatycznie dopasowuje rachunki, zapewniając automatyczne uzgadnianie i szybszy czas zamknięcia. Pracownicy mogą przesyłać wydatki z codziennych aplikacji, takich jak Wiadomości SMS, Gmail, Outlook, Slack, Teams i inne, lub korzystać z zaawansowanej aplikacji mobilnej Fyle, aby robić zdjęcia rachunków i przesyłać wydatki, gdziekolwiek się znajdują. Fyle automatycznie wyodrębnia, koduje i kategoryzuje dane z paragonów, sprawdza, czy nie naruszono zasad, przydziela je do odpowiednich projektów, budżetów i miejsc powstawania kosztów oraz przesyła dane do oprogramowania księgowego, takiego jak QuickBooks Online, Xero, NetSuite, Sage Intacct, Sage 300 CRE, Microsoft Dynamics 365 Business Central i QuickBooks Desktop.

Strona internetowa: fylehq.com

