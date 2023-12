FreshBooks to oprogramowanie księgowe obsługiwane przez firmę 2ndSite Inc. przeznaczone głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to internetowy model oprogramowania jako usługi (SaaS), do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego. Firma została założona w 2003 roku, a jej siedziba znajduje się w Toronto w Kanadzie.

Strona internetowa: freshbooks.com

