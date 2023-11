Podatki i księgowość od kryptowalut dla przedsiębiorstw, instytucji i profesjonalistów. Ledgible to najbardziej zaawansowana, profesjonalna platforma kryptograficzna dostępna do określania zobowiązań kryptograficznych i dostarczania tych danych do systemów podatkowych i księgowych, z których już korzystasz. Stworzony dla instytucji, CPA i specjalistów podatkowych. Ledgible sprawia, że ​​kryptowaluty są czytelne dla specjalistów ds. podatków i księgowości.

Strona internetowa: ledgible.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Ledgible. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.