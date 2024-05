CoinPayments to pierwszy i wiodący na świecie procesor płatności kryptowalutowych. Z ponad milionem użytkowników i ponad 120 000 zarejestrowanych sprzedawców w ponad 190 krajach, CoinPayments stało się jednym z najczęściej używanych systemów płatności wielokryptograficznych dostępnych online. Od 2013 roku opracowaliśmy kompletną bramkę płatności kryptowalutowych, która umożliwia sprzedawcom akceptowanie ponad 100 kryptowalut i przechowywanie ponad 2000 altcoinów, a wszystko to na jednej platformie. CoinPayments to znacznie więcej niż procesor płatności Bitcoin. To kompletna bramka płatności kryptowalutowych z innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak: * Interfejs punktu sprzedaży * Kreator faktur kryptograficznych * Portfele z wieloma podpisami * Magazyny długoterminowe * Wsparcie dla urządzeń mobilnych i stacjonarnych * Najniższa w branży opłata transakcyjna (0,5%) Wśród funkcji dostępnych w CoinPayments znajduje się także narzędzie do konwersji, które pozwala na szybką i sprawną konwersję kryptowalut.

Strona internetowa: coinpayments.net

