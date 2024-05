Findity to platforma do zarządzania wydatkami, która umożliwia partnerom wprowadzanie na rynek własnych rozwiązań do zarządzania wydatkami – jako aplikację typu white label lub za pośrednictwem interfejsów API. Platforma automatyzuje wydatki firmy, przebiegi, rozrywkę i diety w jednym miejscu. Dzięki integracji z wiodącymi programami i kartami księgowymi i płacowymi, rozwiązanie podnosi jakość oferty partnerów dzięki płynnej i w pełni zgodnej z przepisami obsłudze wydatków dla ich klientów.

Strona internetowa: findity.com

