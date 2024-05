Zaggle Save to wszechstronne oprogramowanie do zarządzania wydatkami i świadczeniami pracowniczymi, które pomaga śledzić wydatki biznesowe, łatwo zgłaszać wydatki, zarządzać zgodnością i znajdować możliwości oszczędzania pieniędzy. Zaggle zapewnia łatwe i inteligentne rozwiązanie do zarządzania wszystkimi wydatkami biznesowymi za pośrednictwem kart Zaggle z wieloma portfelami i obsługą VISA.

Strona internetowa: zagglesave.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Zaggle. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.