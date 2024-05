Circula to platforma wydatków dla wszelkich płatności dokonywanych przez pracowników: kosztów podróży, kart kredytowych i świadczeń pracowniczych. Naszą misją jest uproszczenie administracji finansów i płac, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności poprzez inteligentną automatyzację – aby pracownicy mogli wykonywać swoją pracę najlepiej, jak potrafią. Dzięki Circula ✔️ Oszczędzasz do 80% czasu w księgowości i stajesz się produktywnym partnerem biznesowym w swojej organizacji ✔️ Zmniejszasz ryzyko braku zgodności i zapewniasz bezpieczne i odporne na audyty procesy * Karty są wydawane przez Transact Payments Malta Limited na podstawie licencji wydanej przez Visa Europe Limited . Firma Transact Payments Malta Limited posiada należytą autoryzację i podlega regulacjom Maltańskiego Urzędu ds. Usług Finansowych jako instytucja finansowa zgodnie z ustawą o instytucjach finansowych z 1994 r. Numer rejestracyjny C 91879.

Strona internetowa: circula.com

