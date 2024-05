Zarządzaj personelem, płacami i wydatkami w jednym miejscu. Łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania pracownikami. Obecność personelu. Zatrudnij personel. Wczesna pensja. SalaryBook to aplikacja do obsługi płac, obsługi pracowników i zarządzania wydatkami dla 60 milionów indyjskich MŚP. Małe i średnie firmy widzą w naszej aplikacji kompleksowe rozwiązanie do prowadzenia swojej firmy. Począwszy od bezproblemowego wdrożenia pracowników po zarządzanie ich płacami i frekwencją. Nasza aplikacja zawiera kilka ciekawych funkcji, takich jak selfie i oznaczanie obecności na podstawie lokalizacji. Pożegnaj tradycyjne systemy obecności i zastąp je kliknięciem przycisku w aplikacji mobilnej SalaryBook.

Strona internetowa: salarybook.co.in

