SherpaDesk skupia się na tym, co najważniejsze w usługach profesjonalnych – Czasie. SherpaDesk to hostowane w chmurze rozwiązanie do automatyzacji usług profesjonalnych (PSA), które integruje podstawowe procesy biznesowe w jedno rozwiązanie. Organizacje są w stanie śledzić problemy z obsługą klienta, rejestrować czas rozliczany i nierozliczany oraz monitorować całą rentowność swoich projektów. Aplikacja mobilna SherpaDesk to idealne rozwiązanie dla każdej organizacji, która dysponuje specjalistami w terenie i potrzebuje rejestrować swój czas i wydatki.

Strona internetowa: sherpadesk.com

