InLoox to nowoczesna platforma do zarządzania projektami i portfelami, która umożliwia zespołom i działom w całej firmie niezawodne planowanie, monitorowanie i ocenę swoich projektów - wygodne, proste i zintegrowane z Microsoft Outlook i całym środowiskiem Microsoft 365. Dzięki unikalnej integracji InLoox z Outlookiem, oprogramowanie idealnie wpasowuje się w codzienną pracę. InLoox przekształca informacje o projekcie z e-maili, terminów w kalendarzu i spotkań w zadania, dokumenty projektowe lub pomysły na projekty. Cechy zespołów i działów wspierających InLoox dowolnej wielkości podczas całego cyklu życia projektu: od pomysłu na projekt, podziału zadań i harmonogramu, po ocenę odpowiednich KPI, takich jak czas spędzony nad projektem, nakład pracy, budżet projektu czy zakres projektu. Dzięki temu możesz przenieść swoją pracę projektową z czystej administracji na wyższy poziom – produktywną i efektywną realizację projektu we współpracy z zespołem i innymi działami. Ponad 6000 średnich i globalnych firm korzysta z InLoox w zakresie wyciągania właściwych wniosków strategicznych z danych projektowych w celu osiągnięcia swoich celów biznesowych. Dzięki interfejsom do systemów CRM, business intelligence czy ERP, InLoox dostarcza dane w czasie rzeczywistym, których potrzebujesz, aby szybciej wprowadzać swoje produkty i usługi na rynek i być o krok przed konkurencją. Zostaw arkusze kalkulacyjne Excel i rozproszoną komunikację w zespole i zacznij już teraz z platformą do zarządzania projektami i portfelami zgodną z DSGVO, wyprodukowaną w Niemczech. Wersja próbna jest bezpłatna przez 30 dni!

Strona internetowa: inloox.com

