Narzędzie do zarządzania projektami, które można dostosować do Twoich procesów, aby pomóc Ci dostarczać doskonałe produkty. Śledź projekty i zadania, korzystaj ze zwinnych tablic, planuj sprinty i wydania, prowadź bazę wiedzy, pracuj z raportami i dashboardami, twórz przepływy pracy podążające za procesami biznesowymi. Nigdy więcej nie zmuszaj swojego procesu do dopasowania się do ograniczeń narzędzia. W przeciwieństwie do innych narzędzi do zarządzania projektami, YouTrack można dostosować do swoich potrzeb!

Strona internetowa: jetbrains.com

