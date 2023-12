Pomagamy Ci zaoszczędzić czas, pieniądze i frustrację dzięki firmie Coretal. Usprawnij swoje procesy dzięki podstawowej platformie zarządzania biznesem. Coretal – coretal.co – to innowacyjna, wszechstronna platforma, na której można prowadzić działalność gospodarczą; w tym zarządzanie projektami, fakturowanie, propozycje, CRM, wsparcie i sprzedaż biletów, kalendarz, planowanie i wiele więcej. Tworzymy platformę, która spełni Twoje podstawowe potrzeby biznesowe. Oszczędzasz czas, pieniądze i stres. Zawsze miej przegląd swojej firmy dzięki naszemu panelowi i widżetom. Deski - Elastyczne. Możliwość dostosowania. Potężny. Twórz, konfiguruj i zarządzaj tablicami na swój sposób. Tablice zadań, tablice projektów, tablice do śledzenia procesów. Tablice do zarządzania personelem. Tablice dla dowolnego rozwiązania lub problemu. Połącz tablice z projektami. Mają niezależne zarządy. Naprawdę wybór należy do Ciebie. Projekty — Śledź wszystkie projekty w jednym miejscu, korzystając z briefów, zadań, harmonogramów, śledzenia czasu, rozmów, decyzji, faktur, propozycji i umów. Faktury — wysyłaj, śledź i otrzymuj płatności, korzystając z naszej funkcji faktur. Ludzie — zapisuj kontakty i śledź swoje interakcje i komunikację z nimi.

Strona internetowa: coretal.co

