Airtable to usługa współpracy w chmurze z siedzibą w San Francisco. Została założona w 2012 roku przez Howiego Liu, Andrew Ofstada i Emmetta Nicholasa. Airtable to hybryda arkusza kalkulacyjnego i bazy danych, posiadająca funkcje bazy danych, ale zastosowana do arkusza kalkulacyjnego. Pola w tabeli Airtable są podobne do komórek w arkuszu kalkulacyjnym, ale mają takie typy, jak „pole wyboru”, „numer telefonu” i „lista rozwijana” oraz mogą odwoływać się do załączników plików, takich jak obrazy. Użytkownicy mogą tworzyć bazę danych, konfiguruj typy kolumn, dodawaj rekordy, łącz ze sobą tabele, współpracuj, sortuj rekordy i publikuj widoki w zewnętrznych witrynach internetowych.

Strona internetowa: airtable.com

