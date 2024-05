MindGenius to praktyczne narzędzie do zarządzania projektami przeznaczone dla użytkowników pragnących zwiększać efektywność osobistą, zespołową i organizacyjną. MindGenius pomaga w łatwym przechwytywaniu i wizualizowaniu informacji oraz płynnym przekształcaniu pomysłów w wykonalne plany projektów i zadania. MindGenius integruje się z Microsoft Office, Outlook i Project, ulepszając i uzupełniając narzędzia, z których już korzystasz na co dzień.

Strona internetowa: mindgenius.com

