Microsoft To Do (wcześniej nazywana Microsoft To-Do) to oparta na chmurze aplikacja do zarządzania zadaniami. Pozwala użytkownikom zarządzać swoimi zadaniami ze smartfona, tabletu i komputera. Technologia została opracowana przez zespół odpowiedzialny za usługę Wunderlist, która została przejęta przez firmę Microsoft, a samodzielne aplikacje współpracują z istniejącą funkcją Zadania w ofercie produktów Outlook.

Strona internetowa: todo.microsoft.com

