TickTick to prosta i skuteczna aplikacja do zarządzania listami rzeczy do zrobienia i menedżerem zadań, która pomaga tworzyć harmonogram, zarządzać czasem, zachować koncentrację, przypominać o terminach i organizować życie w domu, pracy i gdziekolwiek indziej. TickTick pomaga Ci w pełni wykorzystać swój dzień i załatwić sprawy (GTD). Niezależnie od tego, czy istnieje pomysł, który chcesz uchwycić, osobiste cele do osiągnięcia, praca do wykonania, nawyki do śledzenia, projekty do współpracy ze współpracownikami, a nawet lista zakupów do udostępnienia rodzinie (przy pomocy narzędzia do tworzenia list). Osiągaj swoje cele dzięki naszemu planerowi produktywności.

Strona internetowa: ticktick.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji TickTick. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.